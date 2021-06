Scicli, infortunio sul lavoro: grave operaio caduto da tetto di un supermarket

Si trova ricoverato al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania un operaio palermitano di 45 anni caduto questa mattina dal tetto di un supermercato di contrada Arizza, sul litorale di Scicli. L'uomo stava eseguendo delle riparazioni sul tetto di un supermercato quando, per cause da accertare, è caduto da un'altezza di circa sette metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravi per cui è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il 45enne al nosocomio catanese. I sanitari si sono riservata la prognosi. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai funzionari dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Un fascicolo è stato aperto anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.