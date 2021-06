Pozzallo, scontro tra due auto in via Kennedy: ferito un uomo di 60 anni

E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Pozzallo in via Presidente Kennedy. A rimanere seriamente ferito un 60enne pozzallese, residente in Francia. L'uomo era in vacanza nella sua città di origine. Alla guida della sua auto si è scontrato con una vettura proveniente da una strada parallela. Il 60enne è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Modica con un'ambulanza del 118. I medici si sono riservata la prognosi. Gli accertamenti sull'incidente sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale di Pozzallo.