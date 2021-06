Movimento difesa del cittadino: ragazzi siciliani completamente dipendenti dal telefonino

Completamente dipendenti dal telefonino. Sono i ragazzi siciliani, di età compresa tra i 10 e 21 anni, letteralmente incollati, anche per più di 5 ore al giorno, agli schermi del proprio cellulare, continuamente connessi ad internet, spesso senza alcuna vigilanza dei genitori, nel caso di minorenni, catturati da app e social network che tentano di mantenerli per più tempo collegati per scopi pubblicitari. Quella che finora è stata un’analisi generale sui comportamenti dei bambini ed adolescenti siciliani, è adesso suffragata da dati concreti, raccolti su un campione di 9177 ragazzi di tutte le province dell’isola, coinvolti dal progetto “Smartphone style - quando l’APParenza crea dipendenza”, intervento n. 5 segreteria generale della Presidenza della Regione che ha promosso il consumo attivo e consapevole in Sicilia. Il progetto, che vede come capofila il Movimento Difesa del Cittadino, e come partner le associazioni Adiconsum, Fedeconsumatori, Aduc, Tribunale del Consumatore, Omnia, ha “indagato” sull’utilizzo sempre più smodato del telefonino e delle app soprattutto da parte delle giovani generazioni. Durante l’anno scolastico concluso, anche attraverso una piattaforma online e numerosi incontri in presenza all’interno dei vari istituti scolastici siciliani, è stata svolta un’azione di sensibilizzazione riguardante proprio l’utilizzo incontrollato di questo strumento di comunicazione. I risultati sono stati illustrati stamani nel corso di una conferenza stampa online. Alcuni dati sono decisamente preoccupanti e devono far riflettere istituzioni ed agenzie educative. Oltre il 43% dei ragazzi resta in rete dalle tre alle cinque ore al giorno con un trend in aumento a causa dei lockdown pandemici, con scuole chiuse e restrizioni costanti di movimento che hanno visto e vedono gli adolescenti e la loro socialità ingiustamente criminalizzati e vere vittime della pandemia. In questo contesto sono inevitabili i problemi di dipendenza da smartphone, già evidenti anche tra gli adulti. Sempre più adolescenti trascurano le normali attività sociali prestando attenzione solo al cellulare. Le app dei social network sono le più gettonate: il 98,25% dei ragazzi siciliani intervistati ha dichiarato di usare, dopo Whatsapp che è al primo posto, la triade di app formata da Instagram (27,48%), TikTok (21,55%) e Facebook (12,29%).