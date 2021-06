Premio Arte & Cultura Villa Sormani, menzione speciale al pachinese Giovanni Firera

Sabato 26 giugno alle 15.45 nella raffinata cornice della storica Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia (Lecco) si terrà la IV edizione del prestigioso Premio Arte & Cultura Villa Sormani, riservato a personalità italiane di eccellenza che si sono distinte a livello internazionale nei campi della cultura, dell'arte, della scienza e dell’imprenditoria. Tra i premiati, anche il pachinese Giovanni Firera, che riceverà una menzione speciale per il suo ventennale impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali.

Firera, originario di Pachino, è presidente onorario di Konfindustria Albania in Italia. In questa veste, e ancor prima come Console onorario dell'Albania, si è impegnato nello sviluppo degli scambi economico-industriali e socio-culturali tra i due Paesi. È stato presidente dei Giornalisti degli Uffici Stampa del Piemonte e vice segretario nazionale del GUS (Gruppo di Specializzazione) della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI); già vice segretario dell'Associazione Stampa Subalpina del Piemonte, docente di corsi di giornalismo e comunicazione, sia in Italia che all'estero. In qualità di presidente dell'Associazione culturale "Vitaliano Brancati" dal 2004 a oggi, ha promosso e organizzato seminari e incontri letterari e culturali, promuovendo l'omonimo premio giornalistico internazionale che si svolge a edizioni alterne in Sicilia e in Piemonte. Oggi è Responsabile della comunicazione e delle relazioni istituzionali dell'INPS in Piemonte.

«È un immenso orgoglio - dice il Conte Alberto Uva Parea, proprietario della dimora e organizzatore del Premio - in questo momento di rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in questa sede eccezionale. Nonostante le difficoltà causate dalla situazione sanitaria, siamo riusciti a organizzare un evento di rilievo internazionale. Abbiamo deciso di assegnare una menzione speciale al dottor Firera, con il quale abbiamo relazioni e rapporti per progetti, anche culturali, che vorremmo sviluppare in Albania e che ha sempre ricoperto ruoli importanti a livello istituzionale tra Italia e Albania».

«Sono orgoglioso di ricevere un premio così prestigioso - ha detto Giovanni Firera - che in qualche modo sottolinea anni di impegno e di passione pura nel mondo della comunicazione, delle relazioni istituzionali e internazionali. Un motivo in più per continuare a sviluppare questi processi di crescita relazionali che mi hanno condotto fin qui».

Il Premio Arte & Cultura Villa Sormani, nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al maestro del cinema Pupi Avati, è cresciuto anno dopo anno per la caratura internazionale dei premiati, l'importanza degli ospiti, i contenuti della manifestazione e infine l'eccezionalità delle opere d'arte esposte al pubblico.