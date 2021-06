Fotovoltaico negli Iblei, sit-in per chiedere alla Regione la revoca dei permessi

“Il Presidente Musumeci revochi le autorizzazioni al mega impianto fotovoltaico industriale a terra di 67,421 MWp della Lindo srl di Roma su 100 ettari di terreno agricolo sugli Iblei, alle porte di Canicattini Bagni, comprendendo anche territori dei Comuni di Noto e Siracusa. Uno scempio che va subito fermato e, soprattutto, un sistema che necessita di essere regolamentato con una legge che salvaguardi i territori e i modelli di sviluppo sostenibile che le comunità si sono date per il loro futuro. Solo così si potrà evitare di trasformare la Sicilia in un intero specchio”.

Questa la parola d’ordine che questa mattina è stata ribadita e si è alzata con determinazione durante la mobilitazione in Contrada Bosco di Sopra – Cozzo Guardiole, sull’altopiano ibleo, promossa dai Comuni di Canicattini Bagni, Noto e Siracusa, assieme all’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”, che comprende otto Comuni nella zona montana della provincia di Siracusa (Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide, Solarino e Sortino), e che ha visto la partecipazione delle Associazioni ambientaliste, sociali e culturali dell’area interessata, tra queste l’Ente Fauna Siciliana, Legambiente, Natura Sicula, Slow Food, e ancora gli Scout dell’Agesci Canicattini 1, il Gruppo canicattinese di Protezione Civile, la Rete dell’Eco Museo degli Iblei, l’Associazione “Aditus in Rupe”, Italia Nostra, ricercatori e studiosi del territorio, gruppi di sportivi, il Movimento Giustizie & Libertà, organizzazioni sindacali, imprese dell’accoglienza e cittadini.

Tutti insieme, realtà territoriali e Amministrazioni locali, con in testa i Sindaci di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, di Noto, Corrado Bonfanti, gli Amministratori del Comune di Siracusa con l’Assessore Fabio Granata, il Vice Presidente di AnciSicilia, Paolo Amenta,