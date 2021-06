Presidenziali in Iran, eletto il conservatore Raisi

Ebrahim Raisi è il nuovo presidente iraniano. L'annuncio ufficiale dei risultati è stato dato dal ministro dell'Interno Abdolreza Rahmani Fazli.

Raisi si è aggiudicato 17.926.345 voti. Alle elezioni presidenziali di ieri in Iran hanno partecipato il 48,8% degli aventi diritto, la percentuale più bassa dalla nascita della Repubblica islamica. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno.

I due principali candidati rivali dell'ultraconservatore Ebrahim Raisi già da prima che il risultato fosse ufficiale hanno riconosciuto la sua vittoria nelle elezioni presidenziali in Iran, congratulandosi con lui. Lo riferiscono le agenzia Irna e Fars.

Secondo quanto riferisce la Fars, il candidato moderato Abdolnasser Hemmati, in un messaggio a Raisi gli ha fatto le congratulazioni, riconoscendolo come ottavo presidente e auspicando che "le sue iniziative sulla scena interna e internazionale portino onore alla Repubblica islamica, uno sviluppo dell'economia, la calma e il benessere per il popolo iraniano".

Anche il conservatore Mohsen Rezai, ex comandante delle Guardie della Rivoluzione, ha inviato un messaggio congratulandosi con la Guida suprema Ali Khamenei e con "il presidente eletto Raisi", definendo le elezioni una prova e "una pagina d'oro" nella storia della nazione iraniana.