Una new entry nella segreteria provinciale della Cgil di Siracusa

Si è conclusa nella tarda serata di ieri l’assemblea provinciale della Fillea-CGIL Siracusa con l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e con l’elezione di Giuseppe Lando, nuovo componente della Segreteria Provinciale della categoria della CGIL che opera nel settore costruzioni (22 voti favorevoli, due astenuti e nessun contrario). Lando affiancherà Salvo Carnevale, Eleonora Barbagallo e Giovanni Fruciano e si occuperà principalmente della zona nord della provincia che potrebbe diventare un crocevia dei principali investimenti pubblici per l’area sud est con il raddoppio della Ragusana.

Approvata anche la relazione del segretario generale, Salvo Carnevale che dichiara “L’anno 2021 non sarà l’anno del rilancio ma perlomeno siamo ritornati immediatamente ai livelli occupazionali pre covid e prevediamo un aumento del 10% di imprese e occupati. Non è un boom, pertanto. Purtroppo il super bonus non ha prodotto l’auspicabile valore aggiunto. Troppe imprese e troppi condomini hanno paura del labirinto burocratico e non scommettono sulla misura. Serve uno scatto in avanti. Sul capitolo Recovery Fund e PNRR temiamo (anzi, abbiamo la certezza quasi matematica) che Siracusa sia sostanzialmente esclusa dai benefici. L’ennesimo fallimento dei politici eletti da questo territorio!”