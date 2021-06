Cannella (Fdi): "Modello Draghi in Sicilia? No alla coppia Crocetta - Lumia"

"Il modello Draghi in Sicilia? Mi pongo due questioni: la prima dov'e' il Draghi siciliano? Seconda. Lo dovremmo fare con le forze politiche che hanno portato alla vittoria e poi sostenuto il modello Crocetta? Cioe' il Pd di Lumia? Se e' questa l'ipotesi...e' chiaro che e' no". Lo ha detto all'Italpress Giampiero Cannella coordinatore regionale di FdI per la Sicilia Occidentale, commentando le dichiarazioni del numero uno di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Micciche' che ha parlato del 'modello Draghi in Sicilia' come ipotesi possibile. "Qui in Sicilia - ha aggiunto l'esponente di FdI - non solo non c'e' Draghi, ma neanche questo personaggio capace di sintetizzare soprattutto nella condizione emergenziale in cui ci troviamo. Qui il Governo-Draghi si dovrebbe fare con i sostenitori di Lumia e Crocetta? Mi pare assolutamente improponibile per gli elettori". E sul partito unico del Centrodestra Cannella hai poi sottolineato: "Vorrei ricordare che Fdi e' rimasta fuori dalla coalizione che sostiene Draghi per scelta e non per sfiducia o mancanza di stima nei confronti del Premier che rimane figura autorevole e con forti legami internazionali che ha dimostrato grandi capacita'. Ma Fdi e' rimasta fuori per la coalizione che si e' formata attorno a questa ipotesi che e' la stessa coalizione piu' o meno che aveva dato pessima prova di se' con i Governi Conte".

"Forza Italia e Lega? E' un tema - ha concluso Cannella - che attiene piu' ai rapporti tra i due partiti e non e' previsto coinvolga Fratelli d'Italia. In passato ci fu il PdL che rappresento' una bella intuizione, ma poi non ebbe grossi risultati politici tant'e' che si e' ritornati all'antico: con Forza Italia per i fatti suoi e l'ex An che e' uscita e che oggi e' Fdi. E' il Centrodestra il luogo politico in cui costruire il post Draghi e quindi l'alternativa al Centrosinistra e non con formule ibride. Per questo il Centrodestra va rafforzato e non certamente minato con ipotesi che tendono a separare le varie componenti...".