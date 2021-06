Vittoria, rissa sul lungomare di Scoglitti: c'è una persona ferita

Ancora una rissa nel Vittoriese, E' accaduto sabato pomeriggio, al lungomare di Scoglitti. Il bilancio è di una persona ferita. “La situazione sta diventando sempre più problematica. L’intervento delle forze dell’ordine, della polizia municipale nell’immediato, è servito a evitare il peggio. Ma ne siamo usciti anche stavolta con un ferito, seppure in maniera non grave, per non parlare di tutte le persone, soprattutto famiglie con bambini, che hanno assistito all’episodio e che sono tornati a casa sotto choc. Diciamo basta. Non se ne può più. E’ necessaria una prevenzione accurata con la presenza dello Stato”. Lo afferma il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, a proposito della rissa di sabato pomeriggio sul lungomare di Scoglitti, nella zona del circolo velico.