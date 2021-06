Assemblea virtuale della Rete dei Comitati contro gli inceneritori in Sicilia

S sito del Dipartimento Acque e Rifiuti è stato pubblicato l’Avviso Esplorativo “per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e successiva gestione fino a due termoutilizzatori per il recupero energetico da rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana”.

In questo modo il governo siciliano apre la strada alla costruzione di due inceneritori: uno nella parte orientale ed uno nella parte occidentale della nostra isola.

Secondo la Rete dei Comitati Territoriali Siciliani, questa iniziativa sostiene la speculazione degli inceneritori e quella connessa a nuove discariche necessarie per stoccare i rifiuti inceneriti, esponendo così gli abitanti a gravi conseguenze.

La nostra terra merita un’alternativa. I cosiddetti “rifiuti” possono diventare una preziosa risorsa, ma occorre realizzare subito impianti efficaci per il trattamento, il riciclo e il recupero. Solo una seria ed efficace politica di raccolta differenziata può minimizzare la discarica.

La Rete dei Comitati Territoriali Siciliani invita forze politiche, associazioni, cittadine e cittadini a partecipare ad una grande assemblea virtuale venerdì 2 luglio alle ore 18.30 per costruire assieme una grande ondata di mobilitazione contro la costruzione degli inceneritori in Sicilia.