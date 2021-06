Commerciante di Marzamemi: "Lunedì sera acqua in strada, non fogna"

I continui sversamenti di fogna nella borgata marinara di Marzamemi, frazione di Pachino, iniziano a preoccupare i commercianti della zona. Ci scrive il titolare di un bar, sostenendo che l'episodio che si è verificato lunedì sera in viale Starrabba non ha nulla a che vedere con la rete fognante. "Avete scritto una fake", scrive a Nuovo Sud il commerciante. Difficile, però, che qualche locale della zona abbia gettato secchiate d'acqua, oppure ha pulito la strada pubblica utilizzando tubi di gomma collegati alla rete idrica. E' chiaro che Marzamemi vive grandi disagi e teme ripercussioni sul turismo.

Resta il fatto che un Comitato spontaneo di residenti di viale Lido ha deciso di ricorrere alla Procura della Repubblica di Siracusa, presentando un esposto contro ignoti per disastro ambientale. Circolano ancora in rete le immagini dei commercianti che con scope e ramazze allontano liquami fognanti gettandoli nel porticciolo della Balata. E quella non era acqua.