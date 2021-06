L'Italia nella morsa del caldo fino ai primi di luglio

Continuera' a fare caldo e almeno fino al nuovo mese non si intravede una pausa della calura africana. Ci saranno temporanee oscillazioni dei termometri verso il basso, ma saranno davvero poco avvertibili. Il team del iLMeteo.it informa che l'anticiclone africano non sembra intenzionato ad abbandonare il nostro Paese, e anzi, a partire dal weekend prendera' ulteriore forza, ma questa volta al Centro-Nord. Se fino a venerdi' 39-42 C saranno all'ordine del giorno su Puglia, Basilicata (coste ioniche), Calabria e Sicilia e "appena" 32-34 C al Centro-Nord, dal weekend le cose si invertiranno. I termometri al Sud cominceranno a diminuire un pochino, ma inizieranno a diventare bollenti al Centro-Nord con 35-37 C che saranno all'ordine del giorno. Le cose potrebbero cambiare tra il 3 e il 5 luglio quando aria piu' fresca dal Nord Europa potrebbe portare una generale rinfrescata su molte regioni. Nel dettaglio: - Giovedi' 24. Al nord: temporali sulle Alpi del Nordovest, Veneto e FriuliVG. Al centro: soleggiato. Al sud: soleggiato e gran caldo con punte oltre i 40 C. - Venerdi' 25. Al nord: temporali sulle Alpi centro-orientali e pianure vicine. Al centro: sole prevalente. Al sud: cielo poco nuvoloso. - Sabato 26. Al nord: sole prevalente. Al centro: cielo sereno. Al sud: soleggiato, rare nubi. - Domenica con alcuni temporali sulle Alpi, tanto sole altrove, poi ancora sole e ancora caldo.