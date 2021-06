Invitalia possibile partner della Regione nei progetti Pnrr: firmato protocollo

Invitalia potrebbe diventare partner della Regione siciliana per l'assistenza tecnica dei progetti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Se n'è discusso ieri in un incontro tra il governatore Nello Musumeci e il manager di Invitalia Gabriele Visco, a margine della cerimonia di consegna al Polo Meccatronica Valley dell'incubatore di Termini Imerese. A rivelarlo è stato stamani Visco, durante la firma, a Termini Imerese, di un protocollo d'intesa tra il Comune e il Polo Meccatronica Valley. "Il presidente Musumeci - ha detto Visco - ha chiesto l'eventuale disponibilità di Invitalia ad aiutare la Regione siciliana nella spesa dei fondi del Recovery plan destinati alla Sicilia. Invitalia è l'Agenzia di sviluppo al servizio del Paese, per cui siamo assolutamente disponibili a coadiuvare la pubblica amministrazione, perché rientra nella nostra mission"