Covid, dilaga la variante Delta: in Italia 2,7 milioni di non vaccinati

Rave con oltre 700 no mask a Maleo, paese del Lodigiano, dove sono stati certificati casi di variante delta. Cresce intanto la preoccupazione per il diffondersi della variante Delta del Covid-19, in Italia come all'estero. Speranza assicura la massima attenzione del Governo, auspicando misure internazionali coordinate. Gli esperti consigliano di andare in vacanza con il richiamo vaccinale fatto. Ma ancora 2,7 milioni di over 60 non hanno neanche la prima dose. Il tasso di positività nazionale resta allo 0,4%; altri 40 i decessi. Da domani via le mascherine all'aperto, ma non in Campania, in una Italia tutta bianca.

Sono ormai più di 700 gli studenti spagnoli, provenienti da otto comunità autonome del Paese, che hanno contratto il Covid durante i loro recenti soggiorni a Maiorca: lo riporta il quotidiano El Pais sottolineando che il numero dei giovani attualmente in quarantena è passato dai 2.000 di ieri a 3.000. Il ministero della Salute ha confermato che sta monitorando il mega-focolaio ed ha individuato 268 studenti che si trovano ancora sull'isola e che avrebbero potuto avere contatti diretti o indiretti con i loro coetanei rientrati in patria e risultati positivi ai tamponi. Allarme in Russia con il record di 144 morti a Mosca in 24 ore dopo i 107 di ieri a San Pietroburgo.