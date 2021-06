Si è tuffato dalla terrazza del ristorante Charleston, nel borgo marinaro di Mondello, a Palermo, ma a causa dell'acqua bassa ha battuto la testa contro il fondale. E' accaduto a un diciassettenne, trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Villa Sofia. "Per fortuna c'erano dei poliziotti in servizio davanti al locale - raccontano i testimoni - e lo hanno soccorso subito e affidato ai sanitari del 118".