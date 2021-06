Museo dell'Etna nell'ex ospedale Vittorio Emanuele, 13 milioni dalla Regione

Sarà ospitato nell'ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania il museo dell'Etna, con un investimento di 13 milioni di euro. L'iniziativa rientra nella creazione di un Polo culturale e museale nel complesso San Marco, primo nucleo ottocentesco del nosocomio, realizzato dalla Regione Siciliana. L'iniziativa è stata presentata a Catania dal governatore Nello Musumeci e dal sindaco Salvo Pogliese. La fase progettuale sarà completata entro la fine di luglio per poi ottenere il progetto esecutivo, in autunno. L'inizio dei lavori è previsto per la prossima primavera. L'edificio San Marco, oltre al museo dell'Etna, ospiterà anche una galleria di mostre di arte Temporanea, i laboratori dell'Accademia di belle arti, spazi per studenti e la città, uffici, oltre a luoghi d'incontro culturale e di socializzazione. Il museo dell'Etna avrà varie sezioni espositive che saranno articolate in modo che il visitatore possa intraprendere un 'viaggio' alla scoperta di un territorio straordinario, forgiato dalla presenza del vulcano attivo più alto d'Europa. Il percorso espositivo sviscererà i diversi aspetti legati alla 'Muntagna', da quelli scientifici a quelli mitologici, artistici e antropologici, nella successione degli spazi allestitivi. Il Museo si comporrà di sei settori, visitabili in successione o in maniera indipendente: L'Etna tra scienza e mito, L'uomo e il vulcano, Musica, letteratura e cinema, Gli aspetti naturalistici, Osservando il vulcano e Usi e costumi del territorio etneo.