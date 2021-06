Siracusa, lo sorprendono mentre spaccia sul terrazzo di un edificio in via Algeri

La polizia transitando in via Algeri, a Siracusa, hanno notato che il portone di accesso di un palazzo era chiuso e il loro intuito investigativo ha suggerito che questo potesse significare che nella terrazza dello stesso stabile si stesse svolgendo attività di spaccio. Gli agenti, quindi, entrando dal portone del palazzo adiacente, raggiungevano la terrazza che è collegata a quella dell’altro stabile, e sorprendevano un giovane che tentava la fuga ma veniva bloccato dagli agenti che lo trovavano in possesso di 15 dosi di marijuana, 30 dosi di cocaina e 580 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.