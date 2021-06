Ex Province della Sicilia, Cisl e Uil: basta spartizione di poltrone

"Protestiamo contro la spartizione di poltrone e l'attribuzione di mansioni assegnate senza alcun criterio, dando la piena discrezionalità solo a singoli dirigenti". Così Mario Basile, Margherita Amiri e Salvo Graziano della Cisl Fp Palermo, insieme a Toto Sampino, Gaetano Balistreri e Giuseppe Piampiano della Uil Fpl Palermo al sit-in organizzato stamane davanti Palazzo Comitini, sede dell'ex Provincia e oggi Città metropolitana di Palermo che conta 648 lavoratori". "Sappiamo che si sta puntando all'assunzione di altri tre o quattro dirigenti prima che scada il mandato del sindaco Leoluca Orlando e che si assegnano mansioni superiori senza regole. Sul nuovo piano di assunzioni abbiamo chiesto un confronto ai vertici dell'amministrazione ma hanno preferito chiudere, per la prima volta, l'accordo senza i rappresentanti di Cisl e Uil. Chiediamo, quindi, di riaprire la trattativa in maniera trasparente e costruttiva". "Ci aspettavamo una ricognizione delle figure mancanti - cooncludono i sindacati - che tenesse conto prima di tutto delle professionalità interne, presenti nella categoria B e che già svolgono attività fondamentali per l'ente. Infine sarebbe meglio discutere di progressioni verticali, quindi soluzioni stabili, e non provvisorie della durata di sei mesi".