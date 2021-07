Ancora furti d'auto a Floridia, rubate due 'Panda' nel rione 'Marchesa'

Non si ferma l'ondata di furti d'auto a Floridia, Anche la scorsa notte due piccole utilitarie sono state portate via dai ladri. In entrambi i colpi si tratta di due 'Fiat Panda'. I furti sono stati entrambi commessi nel quartiere della Marchesa. In una circostanza il colpo sarebbe avvenuto tra le 3 e le 4 del mattino. Il proprietario di una delle vetture, G.G., questa mattina ha presentato denuncia alla Tenenza dei carabinieri di viale Pietro Nenni. Indagini sono in corso da parte dei militari dell'Arma che ipotizzano che potrebbe trattarsi di ladri in trasferta. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero i filmati registrati da alcune telecamere private installate nel quartiere.

(foto archivio)