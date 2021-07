Acate, quella famiglia distrutta dalle bombe americane senza una lapide al camposanto

Le vittime civili della seconda guerra mondiale ad Acate furono quasi trenta. Tutte ebbero una sepoltura dignitosa, dove i parenti a partire dall’estate del 1943 hanno sempre rinnovato il proprio dolore, tranne per i tre componenti di una famiglia, dilaniati da un proiettile di artiglieria. E’ inutile cercare, infatti, tra i viali del cimitero antico di Acate una memoria di Salvatore Carrubba e Carmela Di Stefano, e del loro figlioletto Francesco, perché il 12 luglio il cannoneggiamento degli Alleati, proveniente dalla contrada Montecalvo, a metà strada tra Vittoria e Acate, straziò i loro corpi, i cui poveri resti, composti da mani pietose, furono tumulati nell’ossario. La signora Giovanna Molè ricorda ancora che il suocero Arturo riconobbe il fratello solo da un’unghia del piede.

Le vittime avevano rispettivamente 53, 44 e 4 anni, mentre l’altra figlia Elvira, di 8, scampò per puro caso alla morte trovandosi per una commissione in casa di alcuni parenti. Rimasta orfana, la piccola sarà affidata alla zia materna Maria e trascorrerà a Gela la propria gioventù. Morirà all’età di 74 anni, nel 2010, a Dasà, un comune di poco più di 1000 abitanti della provincia di Vibo Valentia.

Teatro della tragedia fu l’abitazione compresa tra le attuali vie Nazario Sauro e Vittorio Veneto, accanto alla quale vi erano la bottega di carradore del capofamiglia e un piccolo palmento a sua disposizione. L’alloggio insisteva in un piccolo cortile dove viveva un’altra famiglia.

Nonostante i tiri degli americani in direzione dell’abitato erano intensissimi sin dal giorno precedente (gli “invasori” erano convinti che in paese ci fosse ancora una forte resistenza di un manipolo di tedeschi, ma in realtà si trattava dell’esplosione dell’armamento di un “Tigre” abbandonato ai Quattro Canti), la famiglia Carrubba non aveva lasciato la casa per rifugiarsi in campagna, come avevano invece deciso di fare tantissimi altri cittadini.

Gli americani dopo lo sbarco, infatti, avanzando, cominciarono a martellare le prime case di Acate in direzione di Vittoria, ma tutto il centro abitato rischiava di essere ridotto a un ammasso di macerie. Uditi i primi colpi, quella tragica mattina Salvatore Carrubba, uno dei più bravi musicanti della banda locale (suonava il flicornino e impartiva lezioni violino), pensò che nascondersi dentro un grosso tino poteva bastare per salvarsi la vita (e se lo avesse fatto forse avrebbero evitato la morte), ma dopo avere individuato un angolo della casa che riteneva più sicuro, vi si rifugiò con i congiunti. La decisione fu fatale: furono colpiti in pieno e ridotti a pezzi. Dell’uomo furono ritrovati solo una mano e un piede, della donna una gamba e la testa, nulla del bambino, probabilmente scaraventato in un pozzo dalla potenza dell’esplosione.

Tra i pochi che ricordano ancora quella triste pagine di storia, la signorina Salvatrice Scrofani, di 93 anni : “Proprio quella mattina eravamo tornati in paese dalla campagna per prendere alcune cose. Notammo, a poche centinaia di metri dalla nostra abitazione fumo e polvere provenienti dal caseggiato dei Carrubba, dove tantissime persone rimuovevano pietre e pezzi di legno anneriti, mentre altre, con l’aiuto di qualche carabiniere, riponevano i brandelli di carne di marito e moglie in due cassettine. Sul muro di confine erano visibili chiaramente tracce di sangue e frammenti di pelle. Una scena terribile. Quando la penosa raccolta terminò un carro partì per il cimitero e i due contenitori furono posti nell’ossario dopo una breve benedizione del parroco Ignazio Di Marco”.

A evitare la distruzione di Acate furono tre coraggiosi cittadini, i quali con notevole sprezzo del pericolo, si recarono nel luogo da dove partiva il bombardamento degli americani, informandoli che stavano sparando su un paese semideserto, già abbandonato dai tedeschi. Si chiamavano Luigi Fidone, che conosceva discretamente l’inglese, Biagio Mezzasalma, un giovane sacerdote (che sarà rettore del Seminario Arcivescovile di Siracusa), e Giovanni Gallo, calzolaio.