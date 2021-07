Meteo, ancora picchi di caldo africano in Sicilia: a Siracusa punte di 42 gradi

E' imminente una nuova fiammata dell'anticiclone africano che riportera' le temperature massime a superare i 40 C al Sud e a sfiorarli al Centro-Nord. Il team del sito ilMeteo.it informa che da mercoledi' a venerdi' l'aria calda in arrivo dal deserto del Sahara fara' schizzare le temperature sempre piu' in alto. Basti pensare che al Nord i valori massimi toccheranno punte di 36-37 C in Emilia (Bologna, Ferrara, Forli'), in Lombardia (Mantova), in Veneto (Rovigo, Verona), fino a 39 C al Centro sulle Marche (Macerata e Ascoli Piceno), 36-37 su Toscana e Lazio (Roma e Firenze) e fino a 41-42 C al Sud come in Puglia e Basilicata (Foggia, Taranto, Matera) e sulle Isole Maggiori (SIRACUSA, Catania, Sanluri). Oltre al gran caldo pero' si dovra' fare i conti con lo sviluppo di forti temporali che fino a mercoledi' interesseranno principalmente le Alpi occidentali (Val d'Aosta, provincia di Biella, Verbano-Cusio-Ossola e rilievi del torinese, localmente pure quelli lombardi), poi giovedi' riusciranno a sfondare fin sulle pianure piemontesi e lombarde come a Milano e Torino. Assieme ai temporali sara' alto il rischio di grandinate e di improvvisi colpi di vento. Nel dettaglio, martedi' 6. Al nord: temporali sulle Alpi occidentali, sole altrove. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo prevalente. Mercoledi' 7. Al nord: consueti temporali sulle Alpi occidentali. Al centro: sole e caldo. Al sud: soleggiato e via via piu' caldo. Giovedi' 8. Al nord: temporali al Nordovest, possibili anche in pianura, nubi sparse altrove. Al centro: cielo spesso nuvoloso. Al sud: soleggiato e molto caldo. Da venerdi' sole prevalente, meno caldo al Centro-Nord.