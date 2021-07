Augusta è il porto sicuro per i 571 migranti della Ocean Viking

I 572 migranti superstiti di naufragi che si trovano a bordo della nave Ocean Vikings sbarcheranno ad Augusta, in Sicilia: lo annuncia l'ong SOS Mediterranée. "Una notizia assai necessaria arriva dalle autorità marittime italiane alla Ocean Viking" scrive l'ONG su Twitter, "i 571 sopravvissuti sbarcheranno ad Augusta in Sicilia. E' un immenso sollievo sapere che il loro calvario in mare è quasi finito e che i sei salvataggi giungeranno presto a compimento".

L'arrivo della nave ong nel porto della città megarese è atteso per le 9. La macchina organizzativa per l'accoglienza, si è già messa in moto durante la notte. Non sarà un'operazione semplice. I migranti ospiti della Ong verranno sottoposti a tamponi anti covid e pertanto sono stati allertati i servizi sanitari dell'Asp.