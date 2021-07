Il delitto di Eligia e della figlia a Siracusa, la Cassazione conferma il carcere a vita per il marito

La Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per Christian Leonardi, accusato dell'omicidio della moglie, Eligia Ardita, 35 anni, siracusana, infermiera al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I°, e della figlia Giulia di appena 8 mesi che la donna portava in grembo. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato, per cui la sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Catania, è definitiva. Il delitto fu commesso nel gennaio del 2015 nella casa della coppia, in via Calatabiano a Siracusa, al culmine di una lite tra moglie e marito: secondo gli inquirenti, l'imputato aggredì la consorte in stato di gravidanza fino a stroncarle la vita. In una prima fase delle indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, furono indagati il ginecologo della donna ed il personale del 118, poi, nei mesi successivi, dopo una perquisizione dei carabinieri del Ris di Messina, il quadro accusatorio mutò. Leonardi, poco dopo l'arresto, avvenuto nel settembre del 2015, confessò il delitto, salvo poi fare marcia indietro, accusando i soccorritori e spiegando che la moglie avrebbe avvertito un malore. Sabato scorso, alla presenza del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, c'era stata la cerimonia di intitolazione di una scuola, in via Calatabiano, a pochi passi dalla casa in cui avvenne il delitto, ad Eligia e Giulia Ardita.