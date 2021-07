Ragusa, nasce la sezione provinciale "Balneari" della Cna: Marco Daparo presidente

È Marco Daparo, ingegnere ambientalista e gestore di stabilimenti balneari il nuovo, e primo, presidente della sezione 'Balneari' della CNA di Ragusa. Contemporaneamente, è stato nominato componente del coordinamento provinciale della CNA iblea.

Le elezione si sono tenute tra gli ultimi del mese di giugno ed i primi di luglio con riunioni in videoconferenza. La nomina è avvenuta all'unanimità, alla presenza del presidente territoriale della CNA, Giuseppe Santocono, del coordinatore Enzo Spadola e del consigliere regionale Gianpaolo Miceli.

Marco Daparo, ragusano classe 1973, è da oltre un ventennio gestore di un importante centro balneare con annesso lido lungo la spiaggia del Comune di Scicli. A questo affianca la propria attività come ingegnere ambientalista con diversi progetti in Italia e all'estero

"È un impegno sindacale che porto avanti da tempo e ritengo davvero importante - dice Daparo. E che oggi si è concretizzato nella alla costituzione ufficiale di questo comparto della CNA dedicato al lavoro dei gestori degli stabilimenti balneari. A dimostrazione dell'importanza che questo settore sta assumendo. Sia come ambito lavorativo per decine di persone, sia per l'apporto economico all'economia di una intera provincia"

L'incarico ai vertici della CNA provinciale, sarà per un quadriennio, così come tutti i quadri dirigenti dell'organizzazione.

Il direttivo del settore "Balneari CNA", è composto da:Marco Daparo, presidente (Lido Aziz), Giuseppe Agosta (Be Lounge), Salvo Spadaro (Lido Scirocco), Piero Capilli (Lido Pozzallo), Sergio Fiorilla (Stella Marina),

Giorgio Vindigni (Pata Pata).