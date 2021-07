Acate, paracadutisti sulla spiaggia di Macconi rievocano lo sbarco degli Alleati

Paracadutisti “americani” sulla spiaggia di Macconi, a 78 anni di distanza, negli stessi luoghi dello sbarco alleato. Con la stessa divisa dei militari della 82° divisione aviotrasportata “Airborne”, questa volta a calpestare la finissima sabbia del litorale acatese, dove le dune sono quasi praticamente scomparse, è stato il gruppo dei rievocatori provenienti dalla Repubblica Ceca, per la prima volta in Sicilia, su invito della sezione “Arditi” di Catania. Il gruppo, proveniente da Comiso e Acate, ha rivissuto le sensazioni che provarono i giovani militari statunitensi, molti dei quali furono falciati dal fuoco della difesa costiera italiana e tedesca prima di toccare il nostro suolo.

Del gruppo, con qualche slovacco aggregato, che organizza rievocazioni su tutti i fronti europei dove fu impegnata la mitica divisione, fanno parte studenti, imprenditori, impiegati di tutte le età, accomunati dalla stessa passione per gli eventi del secondo conflitto mondiale. Il loro medico è un ufficiale ancora in servizio nell’esercito ceco.

Emanuele Ferrera