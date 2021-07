Anche nel Siracusano caroselli di auto e bandiere per il trionfo dell'Italia (VIDEO)

E' stata una notte di caroselli di auto in tutta la provincia di Siracusa per il trionfo dell'Italia agli Europei. Da Pachino a Lentini, è stato un continuo sventolio del tricolore accompagnato dal suono dei clacson. A Siracusa il concentramento degli sportivi è partito da corso Gelone, nell'area dell'ex passaggio a livello per fare festa circolando per il centro storico di Ortigia. La festa ha coinvolto anche Floridia dove il carosello di auto ha fatto avanti - indietro per viale Vittorio Veneto, anche se il concentramento dei supporters è avvenuto in piazza del Popolo. Grande festa anche a Pachino. La gente dai quartieri si è riversata in piazza Vittorio Emanuele. Strade in festa da corso Nunzio Costa, a Via Indipendenza e Circonvallazione di via Aldo Moro. Una grande gioia dopo un anno difficile a causa della pandemia.

I CAROSELLI DI AUTO IN FESTA A PACHINO PER LA NAZIONALE