Covid, 4 Regione temono il giallo: c'è pure la Sicilia

Quattro regioni, Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo, temono alla luce degli ultimi dati di poter rientrare in zona gialla. Per il governo al momento non c'è il rischio ma si discute ancora di nuovi parametri, da più tamponi a 'Rt ospedaliero'. Sono 888 i positivi nelle ultime 24 ore con 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7. Il tasso di positività è dello 1,21%, in aumento rispetto allo 0,97% di ieri. E i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano a salire: sono 1.149, in aumento di 15 unità rispetto a ieri.