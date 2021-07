Floridia, incendio per l'esplosione di fuochi pirotecnici

Un'imprudenza ha provocato un incendio a Floridia. E' accaduto ieri sera verso le 23 in viale Pietro Nenni. Dal balcone di un condominio sono stati esplosi dei fuochi pirotecnici, forse per festeggiare una ricorrenza. I fuochi, però, sono finiti in un appezzamento di terreno incolto e con erbacce secche. C'è voluto poco ed è partito l'incendio. Gli abitanti della zona hanno avvertito i vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati da Siracusa per avere ragione delle fiamme, evitando così che il rogo potesse estendersi. L'incendio si è verificato a poche decine di metri dalla Tenenza dei carabinieri. Secondo quanto si è appreso, i Militari dell'Arma avrebbero identificato gli autori dell'esplosione dei fuochi.