Madre e figlia trovate morte a Lentini, la Procura apre un'inchiesta

Un'inchiesta sulla morte di due persone, madre e figlia, ritrovate a Lentini, nel Siracusano, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra è stata aperta dalla Procura di Siracusa. Si tratta di una donna di 54 anni ritrovata, in avanzato stato di decomposizione nell'appartamento in una palazzina di via Gorizia. Nella tarda serata di sabato, gli stessi militari, dopo la segnalazione di un familiare, hanno trovato in un garage, in via Murganzio, il corpo senza della madre della donna. I carabinieri stanno accertando come le due donne siano morte anche se da una prima ispezione sembra non presentino segni di violenza.

Solo l'autopsia che potrebbe svolgersi nelle prossime ore chiarirà la causa del decesso di Lucia Marino, 56 anni, e della madre Francesca Oliva, 80.