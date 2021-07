Lampedusa, 900 migranti nell'hotspot: al via i trasferimenti

Ancora sbarchi a Lampedusa. Dopo i dodici approdi di ieri, l'ultimo autonomo alle 23 circa quando 32 subsahariani, tra cui 8 donne e 6 minori, sono stati bloccati dai carabinieri in località Guitgia, all'alba una motovedetta della Guardia di finanza ha condotto al molo Favaloro 16 tunisini rintracciati poco prima nell'area portuale. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti all'hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura, a fronte di una capienza di 250 posti, si trovano al momento 945 ospiti. Ieri con 12 sbarchi erano approdati sull'isola 426 migranti. Ottanta sono stati imbarcati ieri sera sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle per poi essere trasferiti sulla nave quarantena Aurelia. Centodieci minori non accompagnati, invece, lasceranno Lampedusa stamani sempre a bordo della nave di linea. Sulla più grande delle Pelagie, intanto, è arrivata la nave quarantena Adriatico. È ormeggiata a cala Pisana e la Prefettura di Agrigento è già al lavoro per organizzare l'imbarco di altri migranti e alleggerire la pressione sull'hotspot.