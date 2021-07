Scontro tra due automezzi pesanti sulla A29 a Capaci: camionista è grave

Un ferito grave e autostrada bloccata verso l'aeroporto. E' questo il bilancio dello scontro tra due grossi mezzi nell'autostrada Palermo Mazara del Vallo subito dopo lo svincolo di Capaci. Uno degli uomini alla guida del camion è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato all'ospedale Villa Sofia in gravi condizioni. Si sono formate lunghissime code e il traffico è bloccato. Disagi anche in direzione Palermo. Alcuni curiosi per guardare l'incidente nella carreggiata opposto hanno provocato un tamponamento.