Bancarotta della Sai 8 a Siracusa: il Pm chiede 9 mesi per Piero Amara

Un patteggiamento a 9 mesi di reclusione per l'avvocato di Augusta Piero Amara ed il rinvio a giudizio per l'avvocato Attilio Toscano. Sono le richieste della Procura di SIracusa nel procedimento davanti al gup per la bancarotta della Sai 8, la società che gestiva il servizio idrico integrato a Siracusa. Secondo l'accusa Amara e Toscano, in qualità di consulenti, avrebbero ricevute laute parcelle per distrarre i beni della Sai8. Nel corso dell'incidente probatorio, Amara ha ricostruito i pagamenti a Toscano che nel controesame ha sostenuto che i compensi ricevuti dalla società erano conformi alle tariffe.