San Vito Lo Capo, conferita cittadinanza onoraria a Gaetano Savatteri

Il sindaco, Giuseppe Peraino, ha conferito la Cittadinanza onoraria del Comune di San Vito Lo Capo al giornalista del TG5 e scrittore di origini agrigentine Gaetano Savatteri. La cerimonia ufficiale si è svolta nel giardino di Palazzo La Porta, in apertura del terzo appuntamento della rassegna Libri Autori & Bouganville. Il sindaco ha consegnato la pergamena all’autore di “Quattro indagini a Makari”, edito da Sellerio, il volume di racconti da cui è stata tratta la sceneggiatura di Màkari, la serie tv in quattro puntate, con Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano, andata in onda in primavera su Rai Uno che ha ottenuto grandissimo successo di pubblico. Gaetano Savatteri ha ricevuto la cittadinanza onoraria “per le straordinarie qualità di scrittore- si legge nella delibera di Giunta n.92-, che ha saputo interpretare con rara sensibilità e raffinata prosa il territorio di Macari e San Vito Lo Capo, cogliendo con i suoi romanzi, gli aspetti naturalistici e paesaggistici di un lembo di Sicilia vocato alla bellezza”.

«Abbiamo voluto conferire - ha detto il sindaco Giuseppe Peraino- il massimo riconoscimento che un Comune può assegnare, quello di cittadino onorario, ad una persona che si è distinta nella sua arte, quella del racconto, manifestando grande amore per San Vito Lo Capo».

«E’ la prima cittadinanza onoraria che ricevo- ha detto Gaetano Savatteri-, un bel riconoscimento che mi emoziona e che accolgo proprio per l’amore che nutro per questo territorio che, oltre alla bellezza, ha qualcosa in più: la capacità di accogliere, che il vero valore aggiunto». Il sindaco ha poi annunciato che dal 13 settembre riprenderanno a Macari le nuove riprese della serie tv.