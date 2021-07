Tribunali siciliani soppressi, Musumeci: voglio riaprire Modica, Nicosia e Mistretta

“E’ fermo intendimento del mio governo procedere alla stipula della convenzione con il ministero della Giustizia, già formalmente trasmessa, senza esito, al precedente esecutivo, con la conseguente riapertura degli uffici giudiziari di Mistretta, Modica e Nicosia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla delegazione del "Coordinamento regionale dei comitati pro-Tribunali soppressi in Sicilia", composta dagli avvocati Enzo Galazzo, Giulio Ottaviano ed Eugenio Passalacqua e dal presidente dell’Associazione “Confronto”, Enzo Cavallo.

“Si tratta di presidi – ha affermato Musumeci - che, per la particolare conformazione del territorio regionale, rivestono ancora oggi, a fronte di una riforma che a dieci anni dall'entrata in vigore definirei perlomeno frettolosa, una rilevanza strategica ed essenziale per consentire il migliore esercizio della funzione giurisdizionale e il soddisfacimento delle legittime istanze di giustizia dei cittadini. Mi rivolgerò personalmente al ministro Cartabia per concordare un incontro e per ottenere rassicurazioni in ordine alla celerità dei tempi di attuazione, tenuto conto peraltro della sussistenza e della pronta disponibilità delle necessarie risorse finanziarie, già stanziate dalla Regione”.

Nel corso dell'incontro, tenutosi nella sede della Regione a Catania, si é discusso della necessità di dare piena attuazione al decreto legislativo numero 155 del 2012 che nel sancire la soppressione in Sicilia dei Tribunali e delle Procure della Repubblica di Mistretta, Modica e Nicosia, consente in via sperimentale l'utilizzo degli stessi immobili per l'esercizio di funzioni giudiziarie.

La stessa normativa prevede che le relative spese (ad esempio manutenzione e retribuzione del personale) siano poste a carico della Regione, che già con la Finanziaria del 2018 ha proceduto a stanziare significative risorse.

Il ruolo delle Regioni nella riapertura dei trenta Tribunali soppressi in Italia e nella utilizzazione dei Palazzi di giustizia è fondamentale. Lo dimostrano anche le azioni che si stanno mettendo in atto con progetti di leggi regionali nelle Marche, in Abruzzo, in Campania e in Lombardia dove c’è una mobilitazione di istituzioni e categorie professionali per la riapertura del Tribunale di Vigevano.