Meteo, allerta arancione sul Gargano e le isole Tremiti

Il maltempo si sposta al Sud, e in Puglia, in particolare per il Gargano e le Isole Tremiti, scatta l'allerta 'arancione' della Protezione civile. Fino alle 20 di stasera si prevedono, infatti, precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco sulla Puglia garganica. I fenomeni saranno da isolati a sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia. I rovesci saranno piu' frequenti sui settori adriatici, dove potranno assumere forte intensita' e potranno manifestarsi sotto forma di grandinate accompagnate da forti raffiche di vento. L'allerta 'gialla' riguarda, invece, tutte le altre zone della Puglia.