Covid, sono 512 i positivi nel Ragusano: aumentano le persone ricoverate

Superano ancora le 500 unità le persone positive al Covid nel Ragusano. L'Asp, nel report del 18 luglio, ne conta 512 in totale: 488 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in ospedale, sei nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Il numero dei guariti dal coronavirus sono 12.593 mentre i morti sono sempre 276. In aumento i ricoverati, con quattro persone in rianimazione. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei:: 6 Acate, 6 Chiaramonte Gulfi, 74 Comiso, 0 Giarratana, 14 Ispica, 21 Modica, 1 Monterosso, 52 Pozzallo, 107 Ragusa, 84 Santa Croce Camerina, 6 Scicli, 117 Vittoria.