E' morta la veggente di Giamplieri: era in 'contatto' con la Madonna

E' morta per un male incurabile, la veggente di Giampilieri Marina, in provincia di Messina, Pina Micali. Di lei per un trentennio si sono occupate anche le cronache nazionali dei giornali, perchè Pina Micali diceva di entrare in contato con la Madonna nei giorni di martedì e venerdì. Così a Giamplieri, dove la Madonna avrebbe lacrimato sangue, sarebbe diventata meta di pellegrinaggi e di preghiere. La Chiesa non si è mai pronunciata ufficialmente, ma non si è neanche mai messa di traverso per vietare gli incontri di preghiera nella cappella costruita vicino all’abitazione di Pina Micali. Anche prima di questa pandemia e delle conseguenti restrizioni con messa al bando di assembramenti di qualsiasi genere, nella cappella si pregava sempre. I funerali di Pina Micali saranno celebrati oggi alle 15,30 nella Cappella di appartenenza della Madonna di Giampilieri. In paese è previsto l'arrivo di tanti fedeli provevienti da tutta la Sicilia.

L.M.