Cambio al vertice della Guardia di Finanza a Siracusa

Domani alle 10 nei locali della caserma “M.A.V.M. Ten. Alfredo Lombardi”, si terrà la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale di Siracusa, tra il tenente colonnello Luca De Simone ed il parigrado Lucio Vaccaro, alla presenza del Comandante Regionale Sicilia – generale Riccardo Rapanotti (nella foto).

All’evento, tenuto in forma ristretta per la situazione epidemiologica ancora in atto, parteciperà un ristretto numero di Autorità.

Al termine della cerimonia, il Comandante cedente e il subentrante, incontreranno la stampa intervenuta per l’occasione.