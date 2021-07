Catania, potenziate le linee di bus verso il mare

Anche quest’anno, in occasione della stagione estiva, rispondendo alla richiesta del sindaco Salvo Pogliese, AMMTS ha messo in campo alcune attività per migliorare i servizi di trasporto pubblico a beneficio dei bagnanti del capoluogo etneo, anche grazie ad accordi commerciali conclusi con numerosi stabilimenti balneari. Tra le iniziative realizzate, il potenziamento delle corse degli autobus verso i lidi della Plaia e della Scogliera. La linea D che dal capolinea di piazza Borsellino trasporta i viaggiatori al litorale sabbioso e la linea 935 verso il litorale roccioso già da qualche giorno hanno a disposizione altri automezzi riconoscibili grazie ad una nuova veste grafica, colorata, dinamica e con slogan accattivanti. Tra stelle e cavallucci marini, pesci e lo sfondo azzurro del mare spiccano le scritte “Vamos a la Playa”, “Let’s have tintarella together” e “+estate -autobus” che Amts ha scelto per invogliare maggiormente cittadinanza e turisti all’utilizzo dei mezzi pubblici. Inoltre, l’Amts ha disposto l’allungamento del percorso della linea 935 fino al piazzale di via Antonello da Messina adiacente i lidi Aquarius e Risacca.