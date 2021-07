Vittoria, emergenza Covid: attesa sotto il sole davanti agli uffici comunali

Perdurando l’emergenza Covid ed essendo previsto l’ingresso in maniera contingentata all’interno degli uffici pubblici di Vittoria allo scopo di evitare assembramenti, sta diventando sempre più insostenibile, per i cittadini, attendere all’aperto, anche sotto il sole cocente. “Ecco perché, come Partito Democratico di Vittoria – afferma il segretario cittadino, Giuseppe Nicastro – dopo avere raccolto segnalazioni in particolare con riferimento agli uffici comunali di via Bixio (nella foto) e al Pronto soccorso dell’ospedale Riccardo Guzzardi, dove tra l’altro occorre fare i conti con i lavori tuttora in corso, chiediamo alla Commissione straordinaria e all’Asp di organizzarsi per installare dei piccoli gazebo all’altezza dei suddetti siti così da garantire il riparo dal sole soprattutto agli anziani, ai disabili e alle donne con bambini. In effetti, le temperature delle scorse settimane, molto alte, e quelle previste tra qualche giorno, altrettanto elevate, possono creare degli scompensi non da poco, se non dei veri e propri colpi di sole, per chi attende e non ha la possibilità di potere contare su neppure un poco d’ombra, almeno quando il sole è a picco. Riteniamo, altresì, che potrebbero essere installati pure dei dispenser con l’acqua che renderebbero l’attesa meno problematica. Tra l’altro, sarebbe auspicabile che lo stesso tipo di intervento fosse attuato anche da alcuni istituti di credito del centro cittadino, laddove si verifica la stessa tipologia delle criticità".