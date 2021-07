Chiudono filiali delle banche nei piccoli comuni, Messina: intervenga la Regione

Le banche proseguono con il loro programma che prevede la chiusura delle filiali soprattutto nei piccoli Comuni della Sicilia. “Si tratta – scrive in una nota il responsabile regionale del Dipartimento Criticità bancarie di Forza Italia, Giovanni Messina (nella foto) - di una vera e propria emorragia inarrestabile che dobbiamo provare a fermare. E’ un problema che riguarda tutti i piccoli Comuni dell’isola molti dei quali sono già senza sportelli bancari, nonostante le attività degli istituti di credito siano considerati ‘servizi pubblici essenziali’ per lo sviluppo del territorio. Queste dismissioni provocano un evidente disagio ai cittadini e soprattutto agli anziani che spesso non hanno la possibilità di spostarsi nei paesi vicini. Forza Italia – conclude Messina - chiederà all’assessore regionale alle Finanze, Gaetano Armao di intervenire per provare a porre un freno a questo sciagurato programma di chiusura delle filiali, a questa continua fuga dai piccoli Comuni”.