Iniziativa di Sinergitaly per promuovere il Made in Italy sanitario in Kosovo

La settimana scorsa è stata presentata, nella Sala Stampa di Montecitorio, una iniziativa di cooperazione sanitaria tra l’Italia ed il Kosovo a fianco dell’Italian Medical Group, presieduto da Angelica Korica, che ha realizzato, a Pristina, una clinica di cardiochirurgia pediatrica in collaborazione con i cardiochirughi italiani guidati dal Prof. Giovanni Stellin, già ordinario di cardiochirurgia all’Università di Padova.

Il 23 luglio prossimo saremo a Pristina per l’inaugurazione solenne del Centro clinico assieme ad altri sostenitori per permettere che anche i bambini del Kosovo possano accedere in maniera sostenibile alle cure mediche che la Comunità scientifica oggi dispone. Sinergitaly, in tal modo, vuole aiutare a promuovere la tecnologia e la scienza italiana in un’ottica di solidarietà, in accordo al nostro modo di essere nei contesti internazionali.