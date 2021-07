A Marina di Modica serata evento con il regista Nanni Moretti e il film "Caro Diario"

All'Auditorium di Marina di Modica evento culturale il 31 luglio, alle 21,30, con il regista Nanni Moretti. L'iniziativa è del Nuovo Cineteatro Aurora. Quella di Marina di Modica è l'unica tappa in Sicilia. Il programma della serata prevede la lettura del diario (circa 50 minuti) e la proiezione del film "Caro Diario" nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna in 4k. Già aperta la prevendita dei biglietti. Per informazioni: facebook "Nuovo Cineteatro Aurora", instagram "nuovocineteatroaurora", whatsapp 331.8337809 e su www.nuovocineteatroaurora.it