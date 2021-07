Morto a Floridia il Cavaliere del lavoro Pippo Genovese

E' morto ieri pomeriggio nella sua abitazione di Floridia, il cavaliere del lavoro Pippo Genovese. L'imprenditore edile, molto conosciuto anche nel capoluogo per avere realizzato diversi condomini a Città Giardino e non solo, è stato stroncato da un male incurabile che aveva scoperto di avere alcuni mesi fa. Era stato ricoverato a Catania, ma i medici per la patologia che aveva, non gli avevano dato speranze. Così Pippo Genovese è stato trasferito con un'ambulanza da Catania a Floridia, dove si è spento, circondato dall'amore della sua famiglia. Negli ambienti dell'edilizia era considerato un grande 'maestro' e soprattutto una persona di sani principi. Lascia la moglie e tre figli. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 in Chiesa Madre a Floridia.

S.A.