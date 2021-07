Pachino, la 'Città in Movimenti': medici di base o pensionati per aprire le Guardie mediche

E' un'analisi spietata quella che fa Alfredo Spiraglia, leader a Pachino della 'Città in Movimenti', fa sull'attuale situazione sanitaria nel territorio. Ma ci sono anche proposte per alleviare i disagi. Spiraglia mette nero su bianco attraverso un post sulla sua pagina Facebook con il titolo: "Guardia Medica, Ospedale, Rsa di Pachino & Co! Inutile piangersi addosso!"

Domani si svolgerà una nuova manifestazione sindacal-politica sul tema chiusura Guardia medica a Pachino e Marzamemi. È necessario parlare chiaro con la Città perché l’argomento è delicato, la sanità nel nostro territorio ed evitare le inopportune strumentalizzazioni.

1. L’Ospedale a Pachino non si aprirà mai, non esiste in nessun piano Nazionale e Regionale;

2. L’apertura della Rsa è un intervento importante ma non è cosa buona e giusta la lottizzazione politica dei lavoratori;

3. Le guardie mediche di Marzamemi e di Pachino sono chiuse per mancanza di medici. Per lo stesso motivo sono chiuse a Noto Marina, Fontane Bianche ed in altre località della nostra provincia. I medici, di ogni ordine e grado, mancano per un semplice motivo: sono tutti a vaccinare.

4. La campagna vaccini del governo nazionale, recepita dalla conferenza Stato/Regioni, prevede un contratto base per i medici di 60 euro l'ora per 38 ore settimanali quindi circa 10.000 euro mensili e considerando che quasi tutti fanno straordinari le cifre lorde mensili sfiorano i 15.000 euro. Lo stesso vale per gli infermieri con contratti di 28/30 euro ora lorde.

5. Cosa ha comportato quanto sopra detto: non si trovano medici per le guardie mediche perché lo stipendio è di circa 2.000. euro. Non solo, alcuni medici ospedalieri si sono licenziati dai nosocomi, hanno aperto la partita Iva e sono andati a vaccinare. Abbiamo ospedali in provincia dove in alcuni reparti sono rimasti solo i primari o reparti di chirurgia che effettuano solo interventi in urgenza per mancanza di anestesisti.

6.I bandi per le guardie mediche sono già pubblicati a livello nazionale ma non si presentano i medici.

7. Non sono abituato a facili piagnistei e neanche ad affermare che la colpa è sempre degli altri, ma a trovare e proporre soluzioni e ne propongo una: cerchiamo nella comunità di Pachino 8/10 medici volontari anche di base o in pensione con esperienza ospedaliera, per organizzare turni anche solo di 4 ore per riaprire le nostre guardie mediche per 60/90 giorni e superare l’estate e proponiamo questo progetto al manager dell’ASP per studiare le coperture legali ed assicurative e gli eventuali ristori per il personale medico e non.

8. Smettetela di piangervi addosso, evitate gli avvelenatori dei pozzi, studiamo soluzioni e non facciamoci prendere per il culo. Scusate il francesismo!