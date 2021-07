Milo, Premio Nazionale Angelo Musco: riconoscimento speciale all'attore Gino Astorina

A Milo, da martedì 27 luglio, prenderà il via il XV Premio Nazionale Teatrale “Angelo Musco” diretto artisticamente da Mimì Scalia, organizzato dal Comune di Milo), dalla Regione Sicilia, dalla Presidenza dell’ARS e dall’Associazione Culturale Filocomica Sant’Andrea di Milo. Le compagnie in gara si contenderanno il favore del pubblico: sarà il pubblico, anche quest’anno, eccezionalmente, a scegliere i vincitori.

Grande attesa per la serata intitolata “Milo Premia il Teatro” che si terrà, come tradizionalmente, al Teatro Comunale Lucio Dalla di Milo, alle ore 21, sabato 31 luglio 2021, che sarà condotta da Mimì Scalia insieme a Mario Incudine accompagnato per diversi momenti musicali dal Maestro Antonio Vasta. “Non mancherà – dichiara la Scalia - un tributo di Incudine al nostro amatissimo e indimenticabile Franco Battiato”.

Quest’anno il Premio Speciale sarà assegnato a Gino Astorina (nella foto), componente dello storico gruppo cabarettistico catanese “Il Gatto blu”, Gino Astorina è uno dei maggiori esponenti della comicità catanese. Protagonista incontrastato da oltre trent'anni della scena teatrale etnea, ha creato anche un teatro che prende il nome dal gruppo che è diventato punto di riferimento dell'arte teatrale siciliana. Sul grande schermo vanta anche una esilarante partecipazione nel primo film di Ficarra & Picone, “Nati Stanchi” e in tantissime altre pellicole.

Nel corso della serata, non mancherà il “Momento Letterario” – voluto dalla Scalia - che vedrà quest’anno la presenza dello scrittore Massimo Maugeri, autore del libro “Cetti Curfino” pubblicato dalle edizioni La nave di Teseo, che per l’occasione riceverà il Premio Cultura - XV Premio Nazionale Teatrale “Angelo Musco.