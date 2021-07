Carlentini, aveva quasi due chili di marijuana: arrestato un minorenne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Augusta hanno arrestato a Carlentini un giovane sorpreso in possesso di una notevole quantità di marijuana. La pattuglia era impegnata in un servizio di prevenzione nel centro abitato di Carlentini quando è stato notato il ragazzo, risultato poi ai controlli ancora minorenne, che camminava per strada trasportando a mano due grosse buste, che per forma e dimensione hanno insospettito i militari. Questi ultimi hanno subito fermato il giovane, a cui hanno chiesto di mostrare loro il contenuto delle buste e scoprendo così che vi era deposto un chilo e 800 grammi di marijuana. Tenuto conto della significativa quantità dello stupefacente, nessuna giustificazione poteva essere ritenuta valida per il suo possesso e pertanto il minore è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura dei Minori di Catania, accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza della cittadina.