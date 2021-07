Ritrovata nave romana a 92 metri di profondità a Isola delle Femmine

Un relitto romano del II secolo avanti Cristo, a 92 metri di profondità nelle acque antistanti a Isola delle Femmine, nel Palermitano, è stato individuato durante una ricognizione effettuata dal personale della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana a bordo della nave oceanografica Calypso South dell'Arpa Sicilia. Le prime immagini sono state rilevate grazie a 'Rov', un robot guidato da remoto. L'intervento degli esperti della Soprintendenza ha consentito di confermare il ritrovamento, documentando la presenza di un cospicuo carico di anfore, molto probabilmente di tipo vinario, della tipologia Dressel 1 A. "È forse uno dei ritrovamenti più importanti degli ultimi mesi - afferma - l'assessore regionale dei Beni culturali, Alberto Samonà - ed ancora più significativo se si considera che è frutto dell'azione congiunta di due organismi regionali. La sinergia del lavoro dei tecnici dell'Arpa Sicilia e della Soprintendenza del Mare, infatti, dimostra che la proficua interazione tra le discipline legate all'ambiente e all'archeologia può contribuire a far emergere dati importantissimi ai fini dell'approfondimento degli studi sul 'Mare nostrum'". "Arpa Sicilia dimostra di essere un'istituzione essenziale, soprattutto se guidata bene e in stretto raccordo con l'assessorato al Territorio e con tutta la Regione Siciliana - dichiara l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Toto Cordaro - e il recente ritrovamento archeologico costituisce un ulteriore fiore all'occhiello del patrimonio custodito nei nostri fondali, che sarà recuperato al più presto e fornirà nuova linfa alla capacità attrattiva della nostra Isola". "Il Mediterraneo ci restituisce continuamente elementi preziosi per la ricostruzione della nostra storia legata ai commerci marittimi, alle tipologie di imbarcazioni, ai trasporti effettuati, alle talassocrazie, ma anche - sottolinea la Soprintendente del Mare, Valeria Li Vigni - dati relativi alla vita a bordo e ai rapporti tra le popolazioni costiere. La missione congiunta ha consentito, a distanza di poche settimane, il secondo ritrovamento di eccezionale interesse che segue quello del relitto coevo di Ustica".