Migranti: fermati gli scafisti di due sbarchi a Lampedusa

Due presunti scafisti sono stati fermati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nell'ambito di indagini su due sbarchi dello scorso 7 luglio a Lampedusa. Il gip di Agrigento ha già convalidato i provvedimenti emessi dalla Procura ed ha disposto per gli indagati la custodia cautelare in carcere. Ad individuare un tunisino di 42 anni e un egiziano di 20 anni, ritenendoli gli scafisti di due sbarchi, è stata la Squadra Mobile di Agrigento. I due, secondo l'accusa, avrebbero trasportato dalla Tunisia a Lampedusa un gruppo di 420 migranti, su un barcone di 16 metri, e su altro natante altre 49 persone.