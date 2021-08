Sea Watch 3 in 5 ore mette in salvo 400 migranti

Durante un'operazione di salvataggio di 5 ore circa 400 persone sono state salvate e stanno ricevendo le prime cure sulla Sea Watch 3 e sulla Ocean Viking. Lo fa sapere la ong tedesca Sea Watch.

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa: ieri altri sei dalla mezzanotte, per un totale di 99 migranti giunti sull'isola. Ma altri arrivi si sono registrati anche in Sardegna ed in Puglia.

Mentre due navi umanitarie, la Sea Watch 3 e la Ocean Viking sono in attesa di un porto di sbarco con altre persone recuperate da imbarcazioni in difficoltà. Dura la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "mentre gli italiani si apprestano a subire nuove misure che limitano la loro libertà - accusa - le nostre coste sono prese d'assalto dall'immigrazione clandestina. È sotto gli occhi di tutti, ma il ministro Lamorgese resta inerme".